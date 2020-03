München - Angst vor der Corona-Ansteckung, gleichzeitig viele Menschen in einer Halle und Mangel an Ansprechpartnern. Von chaotischen Zuständen haben Wahlhelfer der AZ berichtet (siehe unten). Teilweise seien Teams an einem Tisch unterbesetzt gewesen, Ersatz gab es nicht. Auch von außen betrachtet konnte man den Eindruck gewinnen, dass einiges nicht ganz glatt lief. Die Auszählung wurde nicht – wie zuvor auf AZ-Anfrage angekündigt – am Montagabend beendet, sondern erst spät am Dienstag.