Die beiden sind auf dem Laufenden Harry und Meghan: So unterstützen sie "Black Lives Matter"

Die ehemalige Schauspielerin ("Suits") hatte kürzlich in einer Rede zu Schülern erklärt: "George Floyds Leben zählte und Breonna Taylors Leben zählte und Philando Castiles Leben zählte und Tamir Rices Leben zählte." Meghan hatte zuvor recht lange geschwiegen und war dafür auch kritisiert worden. "Ich war mir nicht sicher, was ich euch sagen könnte. Ich wollte das Richtige sagen und war sehr nervös, dass es auseinandergenommen werden würde. Und mir wurde klar, dass das einzig Falsche darin besteht, nichts zu sagen", hatte sie in der emotionalen Videoansprache erklärt.