Der Bundesnachrichtendienst (BND) hatte in den 60er Jahren mit dem Außenministerium einen Deal verhandelt: Ein Mitarbeiter des Geheimdienstes sollte in die Botschaft nach Moskau geschickt werden, um einen wichtigen Informanten mit dem Decknamen "Viktor" in Russland zu betreuen. Den Agenten setzte der BND natürlich nicht einfach in den Flieger, sondern verpasste ihm eine unauffällige – aber langwierige – Tarnung. So begann ein Mann aus Pullach seinen Dienst im Patentamt in der Zweibrückenstraße, bis er nach Bonn ins Agrarministerium versetzt wurde und schließlich von dort nach Russland übersiedeln konnte.