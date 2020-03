Der Ausschuss der Dritten Liga hat sich in einer Sitzung am Montag darauf verständigt, Absagen den Geisterspielen vorzuziehen, denn: Da Sponsoren- und TV-Gelder deutlich niedriger sind als in der Ersten und Zweiten Bundesliga, sind die finanziell oft klammen Drittliga-Vereine noch mehr auf die Einnahmen aus dem Spielbetrieb angewiesen. Scharold wisse aber auch: "Wir werden zwar nach unserer Meinung gefragt, aber am Ende entscheiden die Behörden."

Welche sportlichen Konsequenzen muss 1860 fürchten?

"Der Coronavirus wird uns nicht aufhalten", erklärte Gorenzel zwar über Sechzigs Lauf von 14 ungeschlagenen Spiele in Serie. Bei einem Geisterspiel ginge ein "massiver Heimvorteil" verloren, so Gorenzel. Der 48-Jährige erwähnte auch, dass auch die Anzahl von Englischen Wochen berücksichtigt und bei allen Teams möglichst gleich gehalten werden müsse: "Für ein Team, das vorne mitspielen und angreifen will, ist das ein wichtiges Thema."

Was die Ansteckungsgefahr der eigenen Spieler anbelangt, hat 1860 frühzeitig eine Direktive gegen Händeschütteln erlassen und zu Desinfektion und Hygiene gemahnt. Gorenzel weiter: "Ansonsten appellieren wir an die Eigenverantwortung der Spieler, keine Selfies zu machen und ins Restaurant zu rennen."

Welche Lösungen strebt 1860 an?

Spielverlegungen, damit die Partien (hoffentlich) wieder vor ausverkauftem Haus ausgetragen werden können. Ansonsten sprach Scharold, der mit einer Entscheidung ab Mittwochnacht rechne, auch von einer möglichen "Kompensation" durch die Verbände – nicht nur für klamme Sechzger, für alle Drittligisten im Sinne eines fairen Aufstiegsrennens bis zum Schluss.

