Für Oliver Kahn ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit dem Biersponsor der Bayern. Bereits nach seiner Absetzung als Stammtorhüter vor der WM 2006 warb der Titan an der Seite von Moderator Waldemar Hartmann für die Brauerei. Für seinen selbstironischen Auftritt in dem Spot "Auf der Bank" - eine Anspielung auf seine Situation in der Nationalmannschaft - erhielt der damalige Keeper sogar die Goldene Kamera.