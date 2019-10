München - Der verletzte David Alaba muss beim FC Bayern München erst einmal mit dem Teamtraining aussetzen. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, erlitt der Außenverteidiger beim 7:2 in der Champions League gegen Tottenham Hotspur eine starke Rippenprellung. Der Österreicher sollte "leicht" im Leistungszentrum trainieren. Für die Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) gegen die TSG 1899 Hoffenheim kann Trainer Niko Kovac nicht mit dem Einsatz von Alaba planen. Wann der Österreicher wieder ins Training einsteigen kann, ist noch nicht absehbar. "Bei David müssen wir von Tag zu Tag schauen, da müssen wir den morgigen Tag abwarten", erklärte Kovac am Donnerstag.