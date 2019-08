Coman sorgte am Mittwochabend für die große Schreckseckunde bei der Partie gegen die Tottenham Hotspur (7:8 n. E.), als er nach einem Zweikampf mit dem Argentinier Juan Foyth am Boden liegen blieb. Der Innenverteidiger war Coman versehentlich in vollem Lauf mit dem Fuß auf das Knie gestiegen, der Franzose musste im Anschluss ausgewechselt werden.