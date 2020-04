Frankfurt/Main - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat in der Corona-Krise zunächst keinem der 49 Bewerber die Lizenz für die kommende Saison 2020/21 verweigert. Dies teilte die DFL am Montag in Frankfurt/Main mit. Die Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs hatte allerdings am 31. März beschlossen, dass die finanziellen Kriterien in Form einer Liquiditätsberechnung in diesem Jahr nicht geprüft werden.