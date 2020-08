München - Die Corona-Pandemie wird auch noch in der Bundesliga-Saison 2020/21 zu spüren sein. Die DFL hat nun aber den Spielplan für die kommende Spielzeit vorgestellt. Die Stars des FC Bayern müssen sich dabei auf einen kurzen Urlaub einstellen. Sollten es die Mannen von Hansi Flick in Lissabon bis ins Finale der Champions League schaffen, haben sie bis zu ihrem Bundesliga-Auftakt weniger als vier Wochen Pause. Am 1. Spieltag wartet ein Duell mit Schalke 04. Der erste große Höhepunkt der Saison steht mit einem Spiel bei Borussia Dortmund am 7. Spieltag (6. bis 8 November) an.