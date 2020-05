Zuletzt kritisierten einige Vereine, dass das Hygienekonzept des DFB an ihren Standorten nicht umsetzbar sei – diesbezüglich hat der Vizepräsident eine klare Meinung: "Festzuhalten ist, dass alle Äußerungen in diese Richtung aus Standorten kommen, die sich seit Wochen klar für einen Saisonabbruch aussprechen. Mir kommen all die Klubs, die konzentriert an einer möglichen Fortsetzung der Saison, dem Erhalt der 3. Liga als Profiliga und daran arbeiten, so schnell wie möglich wieder ihren Beruf auszuüben, nämlich Fußball zu spielen und anzubieten, viel zu kurz."