Gegner Werder Bremen bangt vor dem Halbfinale um Kapitän Max Kruse. Der 31-Jährige zog sich in München eine Oberschenkel-Prellung in einem Zweikampf mit Joshua Kimmich zu. "Er wird jetzt zwei Tage intensiv behandelt. Wir hoffen, dass er uns im DFB-Pokal zur Verfügung steht", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag.

