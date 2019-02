Aaron Berzel fehlt gegen Uerdingen

Definitiv fehlen wird Berzel den Löwen am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Spiel gegen den Aufstiegskandidaten KFC Uerdingen, ob er auch noch am darauffolgenden Spieltag gegen den VfR Aalen (18. Februar, 19 Uhr) gesperrt sein wird, stellt sich in den nächsten Tagen oder gar Stunden heraus.