DFB-Elf gewinnt gegen Russland Einzelkritik: Bayern-Stars Süle und Gnabry mit starker Leistung

KAI HAVERTZ: Note 2

Der Leverkusener mit seinem zweiten Einsatz im A-Team. Mit mehr Zug nach vorne als Nebenmann Kimmich. Auffällig, Traumpass zum 3:0 in den Lauf von Gnabry.

JONAS HECTOR: Note 3

Der Kölner Linksverteidiger hinterließ – vor allem offensiv – keinen so bleibenden Eindruck wie Kehrer. Nach hinten tadellos. Verletzt raus.

LEROY SANÉ: Note 2

Er ist die Zukunft des deutschen Spiels. In seiner 16. Partie im DFB-Dress gelang in Minute acht das 1:0. Verpasste es, per (Wuschel-)Kopf nachzulegen, als er den Torwart anköpfte. Pfeilschnell, trickreich.

SERGE GNABRY: Note 2

Nach seiner starken Leistung beim 1:2 gegen Frankreich durfte der Bayer auch diesmal wieder als Mittelstürmer ran. Emsig, engagiert, bereitete das 1:0 vor. Beim 3:0 dann selbst Torschütze. In dieser Form auch bei Bayern gesetzt.

TIMO WERNER: Note 4

Bei seinem Heimspiel im Leipzig nicht ganz so auffällig wie seine beiden Sturmkollegen. Bemüht, aber häufig glücklos.

JONATHAN TAH: Note 3

Ersetzte nach einer Stunde Rüdiger. Fügte sich ein.

JULIAN BRANDT: Note 3

Kam für Werner. Unauffällig.

SEBASTIAN RUDY: Note 3

Rein für Havertz. Sicherte ab.

NICO SCHULZ: OHNE NOTE

THOMAS MÜLLER:OHNE NOTE

LEON GORETZKA: OHNE NOTE