Fußball-Profi Thomas Müller hat sich mit dem frisch geborenen Manuel in sozialen Netzwerken präsentiert. "Heute Früh kam im Hause Müller ein Fohlen auf die Welt", schrieb der Bayern-Star am Mittwoch auf Facebook und ergänzte: "Am Geburtstag von unserem Torwart". Deswegen heiße das Tier Manuel. Nationalkeeper Manuel Neuer wurde am 27. März 33 Jahre alt.