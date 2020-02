Der Umwelt zuliebe Prinz Harry und Herzogin Meghan: Keine Lust auf Privatjet

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) scheinen sich ihrer Vorbildfunktion durchaus bewusst: Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, verzichtete das Ehepaar am vergangenen Freitag auf einen Privatjet und flog von einem zweitägigen Arbeitsaufenthalt im US-Bundesstaat Kalifornien in einer herkömmlichen Linienmaschine zurück nach Kanada. Offenbar zeigt die lautgewordene Kritik an ihrem Verhalten bezüglich der Nutzung von Privatjets wirklich Wirkung.