Viel Zeit, sich auf den möglichen Gegner einzustellen, hätten die Löwen im Fall der Fälle nicht. Die Saison in der 3. Liga endet nur drei Tage vor dem ersten Relegationsspiel. Der Drittligist muss in der Relegation zunächst auswärts ran, am 11. Juli folgt dann das (entscheidende) Heimspiel.