Spieler hält sich bedeckt

"Wer sagt, dass ich dort gewesen bin?", fragt Berzel süffisant, als die AZ den Fast-wieder- Abwehrspieler des TSV 1860 am Dienstag telefonisch nach seinem Gang an die Grünwalder Straße fragte. Der gebürtige Heidelberger weiter: "Ich denke, man muss nur noch ein bisschen Geduld haben. Ich gehe davon aus, dass bald etwas passiert." Verständlich: Der Spieler hält sich bedeckt, so lange der Deal noch nicht in trockenen Tüchern ist.