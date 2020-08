Der Prinz ist ein Feminist Herzogin Meghan schwärmt: Harry "wunderschönes Vorbild" für Archie

Herzogin Meghan (39) genießt die Freiheit in ihrer Heimat USA, die ihr als Royal in Großbritannien verwehrt war: Öffentlich über Politisches reden. Im Gespräch mit der einflussreichen US-Frauenaktivisten Gloria Steinem (86) plauderte Meghan - entspannt sitzend in Holzsesseln auf der grünen Wiese eines großen Gartens - über ernste Themen und über private politische Positionen.