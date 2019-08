FC Bayern: Warten auf den China-Coup

Im Gespräch mit dem Finanzmagazin "Euro am Sonntag" hat sich der scheidende Bayern-Präsident Uli Hoeneß nun zu den China-Plänen des Rekordmeisters geäußert. Sein großer Wunsch: Ein Chinese, der es in die Profi-Mannschaft packt. "Das Potenzial ist nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft. Stellen Sie sich nur einmal vor, wir würden einen chinesischen Spieler finden, der bei uns in der ersten Mannschaft spielen könnte", so Hoeneß im Interview. "Und von den 300 Millionen chinesischen Fußballfans zahlt jeder nur einen Euro, um unsere Spiele zu sehen. Dann würden der Bundesliga an einem Nachmittag 300 Millionen Euro mehr zufließen."