Der nächste Traditionsbruch? Prinz Charles: Hat er den Namen von Meghans Baby ausgeplaudert?

Demnach geriet er bei der Jubiläumsfeier des "Australia House", einem Diplomatenhaus in London, in Plauderlaune. So hätten sein Sohn Harry und Schwiegertochter Meghan während ihrer Australien-Reise unzählige gute Vorschläge für Baby-Namen bekommen, von denen ihnen einige wohl tatsächlich gefallen haben. "Unter uns: Ich glaube Kylie und Shane könnten es auf die Liste geschafft haben", so Prinz Charles mit einem Augenzwinkern.