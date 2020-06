Im Falle eines Abgangs von Sancho (Ablöseforderung 120 Millionen) könnte der BVB aber noch ein paar Scheine mehr für Einkäufe locker machen. Sogar Kai Havertz ist im Gespräch. Der 21-jährige Leverkusener dürfte Bayer bei Verpassen der Champions League ziemlich sicher verlassen. Laut "Bild" denkt er auch über einen Wechsel zu den Schwarz-Gelben nach – auch weil dort die Aussichten auf einen Stammplatz höher sind als in München, Madrid oder Liverpool.

"Der Titel muss das Ziel sein, wenn man eine Mannschaft hat wie wir"

So oder so – und das ist der größte Fortschritt – schaffen es die Dortmunder nun auch, die Eckpfeiler zu halten. Torhüter Roman Bürki, Verteidiger Hummels, Emre Can, Axel Witsel und Julian Brandt im Mittelfeld sowie Torgarant Haaland bildeten schon in der größtenteils starken Rückrunde (39 Punkte in 16 Spielen) ein solides Grundgerüst, das nun zusammenbleibt. Hummels meinte: "Der Titel muss das Ziel sein, wenn man eine Mannschaft hat wie wir." Die Dortmunder hätten einen Kader, "der uns gefährlich werden kann", befand auch Müller. "Wir wollen beim FC Bayern einen Konkurrenten, der sich hinstellt: ‘Hey, wir wollen übrigens auch Deutscher Meister werden’."

Bleibt nur noch die Frage zu klären, ob die Schwarz-Gelben den nächsten Angriff mit Trainer Lucien Favre angehen. Der Schweizer stand gerade nach großen Partien – wie gegen die Bayern – in der Kritik, weil er die Mannschaft zu oft mit der falschen Einstellung auf den Platz schickte.

Und auch gegen kleine Teams wurden zu oft Punkte verschenkt. Laut "WAZ" habe sich der BVB aber dazu entschieden, mit Favre in die neue Saison zu gehen, der immerhin die beste Punktebilanz (2,16 pro Spiel) aller BVB-Trainer aufweisen kann. Wenn er die noch steigern kann, dann könnte es tatsächlich wieder richtig eng werden im Meisterrennen.

Ob das Müller dann gefallen würde?

