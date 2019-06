Dass Gesellschafter den sportlichen Erfolg für ihr Gezerre regelrecht aufs Spiel setzen, ist indes beispiellos. Investor Ismaik und dessen Sprecher Athanasios "Saki" Stimoniaris hatten ein Gegenangebot eingereicht, wie Gorenzel am Dienstagmittag bestätigte. "Es gibt ein Angebot aus Abu Dhabi. Erst, wenn entschieden wird, dass von HAM Angebote angenommen werden, kommen Dinge bei mir an. Für mich ist entscheidend: Was kommt wirklich bei mir an?", sagte Gorenzel. Mit dem nächsten 50+1-Schritt machte Reisinger jedoch deutlich, dass es unter ihm als Präsidenten keinerlei HAM-Darlehen mehr geben wird.