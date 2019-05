FC Bayern vergibt ersten Meister-Matchball

Zehn Jahre, so lange ist das schon her, als der VfL Wolfsburg mit zwei Punkten Vorsprung auf die Münchner in die letzten 90 Minuten der Saison ging und die Schale dann einheimste. Zehn Jahre Sehnsucht nach ultimativer Spannung sind vorbei. Die Bayern, zuletzt sechs Mal mit dickem Abstand Meister - nach Punkten und daher kalendarisch frühzeitig durch - ärgert das nicht mal wirklich, obwohl sie mit dem 0:0 bei RB Leipzig ihren ersten Titel-Matchball vergeben haben.