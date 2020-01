Mitten im Meisterkampf leistete sich RB den Luxus, Mittelfeldspieler Diego Demme in der Winterpause zum SSC Neapel ziehen zu lassen. In die Rückrunde und damit in die Titelmission startet Leipzig am Samstag zuhause gegen Union Berlin. Am 9. Februar steht dann der Liga-Gipfel in München beim FC Bayern an.