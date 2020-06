Drittligist spielt zuerst auswärts

Verein und Fans dürfen sich also noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Liga machen. Einen Termin, der dafür nicht ganz unwichtig ist, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag veröffentlicht: Denn am 7. und 11. Juli finden die Relegationsspiele statt. Viel Zeit, sich auf den möglichen Gegner einzustellen, hätten die Löwen im Fall der Fälle nicht. Die Saison in der 3. Liga endet nur drei Tage vor dem ersten Relegationsspiel.