Am Samstag, den 18. August, feiert die neue RTL-Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" ihre Premiere. Wie der Name schon verrät, werden die deutschen Vorzeige-Entertainer Thomas Gottschalk (68, "Zwei Nasen tanken Super"), Günther Jauch (62) und Barbara Schöneberger (44) für das neue Format in eine Show gesteckt, in der sie nicht wissen, was sie erwartet.