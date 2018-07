"Denn sie wissen nicht, was passiert!" "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show": Impro- oder Fremdscham-Garant?

Diese besondere Herausforderung, der sich Günther Jauch (62), Thomas Gottschalk (68, "Die Supernasen") und Barbara Schöneberger (44) ab August stellen, könnte selbst für die drei alten Show-Hasen einer Nummer zu groß sein. Denn in dem neuen RTL-Format "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (ab 18. August, 20:15 Uhr) ist der Name TV-Programm und dementsprechend Improvisationstalent und blitzschnelles Handeln gefragt.