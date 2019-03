Helmut Dietl

Helmut Dietl, geboren am 22. Juni 1944 in Bad Wiessee, war ein deutscher Regisseur, dessen Schaffen eng mit München in Verbindung stand. Er wuchs in München auf, um 1980 verbrachte er einige Jahre in Los Angeles. Ab 1983 wurde seine zehnteilige Vorabendserie "Monaco Franze – Der ewige Stenz" in der ARD ausgestrahlt. Damit und mit der Serie "Kir Royal" (1986) über die Abendzeitung wurde er bundesweit bekannt.