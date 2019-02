"Einzelne begründete Verbotszonen für Feuerwerke"

Ist bei dem Streit um die Verbote bald ein Kompromiss in Sicht? Die SPD im Rathaus hat jetzt einen Antrag gestellt: Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob in der Stadt an Silvester "einzelne begründete Verbotszonen für Feuerwerke" festgelegt werden können. Einzubeziehen seien dabei Gründe des vorbeugenden Brandschutzes zum Beispiel bei historischen Gebäuden, aber auch der Natur- und Tierschutz zum Beispiel an der Isar und der Würm.