So sollten sich Öffnungszeiten an den Bedürfnissen der Kunden orientieren, nicht an den veralteten Vorstellungen der CSU, so Hagen. "Deshalb wollen wir die Ladenschlusszeiten an Werktagen komplett freigeben." Geschäfte sollen also künftig rund um die Uhr offen haben dürfen – sofern gewünscht. So könnten fairere Wettbewerbsbedingungen gegenüber dem Online-Handel geschaffen werden, so die Begründung.