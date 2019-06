Dazwischen Einzelauftritte Herzogin Meghan: Babypause bis zum Herbst?

Meghan wird erst wieder im Oktober in Vollzeit ihre royalen Pflichten wahrnehmen, erzählte eine anonyme Quelle aus dem näheren Umfeld der Herzogin nun der "Vanity Fair". Zuvor wolle Meghan ihre Babypause genießen und sich natürlich um den kleinen Archie, ihr erstes Kind mit Prinz Harry (34), kümmern. Der Mini-Royal kam am 6. Mai in London zur Welt.