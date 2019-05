Rummenigge setzte sich für James-Verbleib ein

Es ist das traurige Ende für James bei den Bayern. Denn eigentlich hatte diese Beziehung enormes Potenzial. Der Kolumbianer, der in Südamerika so populär ist wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, war an guten Tagen der herausragende Spieler im Zentrum, mit seinen Pässen verzückte er das Münchner Publikum. Und der Klubführung um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gefiel natürlich auch, dass James Bayern Glanz verlieh, besonders international. Nicht nur fußballerisch, sondern auch in puncto Vermarktung steht James für Weltklasse.