Dieter Bohlen und Bruce Darnell bleiben der Castingshow erhalten, die im Herbst 2020 in die 14. Staffel startet. "Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob - wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt?", erklärt Ex-Dschungelkönigin Burdecki in einem ersten Statement. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die für Juni geplanten Casting-Aufzeichnungen verschoben werden und werden nun vom 28. August bis zum 8. September 2020 in Bremen stattfinden. Die Produktion wird laut "RTL.de" mit einer verringerten Zuschaueranzahl und unter Einhaltung aller zu dem Zeitpunkt geltenden Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen geplant.