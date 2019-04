Das steckt hinter den Gerüchten Ziehen Harry und Meghan nach Afrika? Das sagt der Palast

Warten auf Baby Sussex

In den vergangenen Monaten wurde in der britischen Presse immer wieder über angebliche Spannungen zwischen den beiden Prinzen William (36) und Harry spekuliert. Auch ihre Frauen Meghan und Kate (37) sollen den Gerüchten zufolge Probleme miteinander gehabt haben. Ein möglicher Umzug der Familie Sussex ins Ausland dürfte aber andere Gründe haben. Afrika hat für Harry und Meghan eine besondere Bedeutung: 2016 reisten sie das erste Mal zusammen nach Botswana, ein Jahr später feierten sie dort auch Meghans 36. Geburtstag. Ihre Flitterwochen sollen sie im vergangenen Jahr ebenfalls in Afrika verbracht haben. 2004 lebte Harry zudem einige Monate in Lesotho. Der Royal engagiert sich seit vielen Jahren in Afrika für wohltätige Zwecke.