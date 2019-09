Das steckt dahinter Prinzessin Charlotte: Behält sie diesen Spitznamen in der Schule?

Ob sie ihrem Spitznamen auch in der Vorschule alle Ehre machen wird, bleibt abzuwarten. Dort wird sie zumindest nicht mit "eure königliche Hoheit" oder "Prinzessin" angesprochen werden. Medienberichten zufolge wird sie an Thomas's Battersea als Charlotte Cambridge geführt. Auch durch die Kleidung hebt sich der Mini-Royal nicht von den Klassenkameraden abheben. Es gibt, wie in Großbritannien üblich, eine Schuluniform.