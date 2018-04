In der Tat hatte das BayObLG einst einen guten Ruf. Teils soll sogar das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen des BayObLG abgewartet haben, um auf dieser Basis eigene Urteile zu fällen, heißt es aus Justizkreisen. Etwa eine Million Euro wird das "Oberste" im Etat künftig ausmachen – ein fast geringer Betrag angesichts der Gesamtkosten von knapp eineinhalb Milliarden Euro. Und ein gut investierter, laut Bausback: "Anders als bisher wird künftig nur noch ein einziges Gericht die wichtigsten Rechtsfragen für ganz Bayern klären. Wir sorgen damit für eine bessere Vorhersehbarkeit und mehr Rechtssicherheit." Was bedeutet: Zivile Streitigkeiten, die dem Landesrecht unterlegen – also in Bayern teils anders geregelt werden als beispielsweise in Hessen – werden dann künftig in Bayern und nicht mehr am BGH in Karlsruhe entschieden.

"Der Vorteil ist, es wird schnellere Entscheidungen geben", so Bausback. Und möglicherweise eben auch genauere – anders als der BGH in Karlsruhe können sich die bayerischen Richter voll auf das Landesrecht konzentrieren. Auch weitere Zuständigkeiten, etwa Grundbuch-Streitigkeiten, sollen wieder nach Bayern geholt werden. Zur Änderung der entsprechenden Regelungen stünden demnächst Gespräche mit dem Bund an, so Bausback.

