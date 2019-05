Das sagt eine Expertin Wie glücklich ist Prinz Harry? Das verrät seine Körpersprache

Ein schnelles Blinzeln zeigte demnach aber auch, dass Prinz Harry zu diesem Zeitpunkt noch unter viel Adrenalin stand. Er ließ sich zudem wohl auch unterbewusst den Stress der Geburt anmerken. Eine bestimmte Geste war jedoch besonders süß. Am Ende des Statements klatschte er in die Hände und rieb sich diese, was eindeutig gezeigt habe, dass er es nicht erwarten konnte, zu seiner Frau und seinem Kind zurückzukommen.