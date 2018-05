Das sagt Brautmoden-Experte Uwe Herrmann Hochpolitisch bis Hollywood: Meghan Markles kluge Brautkleiderwahl

Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) gaben sich am Samstag auf Schloss Windsor das Jawort. Dabei wurde natürlich auch das größte Geheimnis der royalen Hochzeit gelüftet: das, besser gesagt die Brautkleider! Denn Herzogin Meghan hatte sich für ihren großen Tag zwei Roben anfertigen lassen. Während das erste Kleid "im ersten Moment überraschend schlicht" wirkte, war es doch "hochpolitisch". Dafür versprühte das Kleid, das sie abends zur Party trug, jede Menge "Hollywood-Glamour". Alles in allem "eine perfekte und intelligente Wahl", wie Brautmoden-Spezialist Uwe Herrmann im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news analysiert.