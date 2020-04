Wein überzeugt mit seiner Konstanz

Die wohl größte Qualität des Löwen ist seine überragende Laufstärke, die er stets in den 90 Minuten plus Nachspielzeit abspult: Kein Weg ist ihm zu weit, kein Spurt zurück zu kräfteraubend. Wein, der selbst Verbesserungspotenzial in der Offensive angibt, ist auf der so wichtigen Position der Löwen-Mitte kaum wegzudenken.

Gerade im Zusammenspiel mit einem offensiveren Kollegen wie Spielmacher Efkan Bekiroglu glänzte Wein regelmäßig damit, Bekiroglu den Rücken freizuhalten. Wein ist auch deshalb der notenbeste Mittelfeldmann der Sechzger, weil er sich so gut wie keine Fehler oder Formschwankungen leistet. Wein, Sechzigs Meister der Konstanz, läuft einfach immer weiter.

Überblick: Die Benotung der Mittelfeldspieler des TSV 1860

Daniel Wein 3,0 (24 Bewertungen)

Efkan Bekiroglu 3,1 (17 Bewertungen)

Dennis Dressel 3,2 (19 Bewertungen)

Timo Gebhart 3,4 (13 Bewertungen)

Benjamin Kindsvater 3,8 (11 Bewertungen)

Youngster Fabian Greilinger ist lediglich sechs Mal benotet worden (Durchschnittswert von 3,5). Kristian Böhnlein, der die Löwen im Sommer verlässt, kommt auf drei Bewertung (Note 3,7). Quirin Moll, der nach seinem Kreuzbandriss erst kürzlich sein Comeback feierte, und Simon Seferings wurden nur ein Mal bewertet (jeweils Note 4,0).

Lesen Sie hier Teil eins der Serie: Die Löwen-Abwehr im Check