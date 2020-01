Reisinger hatte am Dienstag im Maximilianeum über zahlreiche vereinspolitische Themen gesprochen und etwa erklärt, einen Stadionneubau nicht mit einem Gesellschafter wie Investor Hasan Ismaik anstreben zu können, der sein Wort nicht halte. Stimoniaris widersprach auch Reisingers Darstellung, 1860 habe Trainer Michael Köllner schon früher als NLZ-Leiter angefragt. Zudem seien Reisingers Behauptungen zu den angeblichen Budgetplanungen, den Etat der beiden kommenden Spielzeiten auf bis zu 3,5 Millionen Euro anzuheben, falsch. Stimoniaris: "Es gibt noch keine finale Entscheidung, wie hoch der Etat am Ende ausfallen wird. Darüber werden wir erst in der nächsten Aufsichtsratssitzung diskutieren."