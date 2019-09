Es ist schon eine Weile her, aber nun wird das Dschungelcamp 2016 plötzlich wieder aktuell. Zumindest für Helena Fürst. Die einmalige Dschungelteilnehmerin und mehrfache Reality-TV-Teilnehmerin ("Perfektes Promi-Dinner", "Sommerhaus der Stars" etc.) will zurück in den Wald des Grauens. Sie postet ihren Wunsch in den sozialen Netzwerken, stänkert gegen RTL-Moderatorin Sonja Zietlow und nun soll eine Petition ihre Rückkehr in den Dschungel ermöglichen. Die Unterstützung hält sich allerdings in Grenzen.