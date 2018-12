Das ist ihr Freund Sylvie Meis macht ihre neue Liebe offiziell

Sylvies neuer Freund heißt Bart Willemsen (29) und ist ebenfalls in der Medienwelt tätig, als Filmproduzent. "Ich kann ihn total gut nach Feedback fragen, das freut mich sehr", schwärmt sie in den höchsten Tönen. Seit wenigen Wochen sind die beiden erst ein Paar. Aber er habe kein Problem damit, dass Meis in der Öffentlichkeit stehe. "Er kann da sehr gut mit umgehen", stellt sie klar.