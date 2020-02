Flick: "Alles weggeworfen, was die Mannschaft geleistet hat"

Die Zuschauer hätten "ein sehr feines Gefühl" für die Situation gezeigt. "Ich selbst bin hier in der Region aufgewachsen, habe hier gearbeitet. Mir tut es sehr, sehr leid für Dietmar Hopp. Das war ein schwarzer Tag für den FC Bayern. Ich war sowas von ratlos, wütend und enttäuscht, dass so etwas passiert. Da wird alles, was die eigene Mannschaft geleistet hat, weggeworfen. Das ist einfach Dummheit", redete sich Flick in Rage