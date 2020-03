"Dich zu lieben ist schön, Will dich mit dem Herzen verstehn, Ich hab in den Himmel gesehn, Weil es dich gibt" - diese Zeilen singt Schlagerstar Semino Rossi in seinem Lied "Dich zu lieben ist schön". Privat sieht es bei dem 57-Jährgen aktuell aber nicht so rosig aus, denn er hat sich von seiner Frau Gabi getrennt.