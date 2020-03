Das ist der Grund "Quarantäne-WG": Darum hat es Oliver Pocher auf Influencer abgesehen

"Ich habe den Wahnsinn gesehen"

"Es ist so entstanden, dass ich den ein oder anderen Wahnsinn gesehen habe", beginnt Pocher seine Erklärung. Schon vor über einer Woche, als es noch keinen #WirBleibenZuhause gab und es nun einige Leute "sexy" fänden, diesen zu nutzen, habe er festgestellt, und das auch öffentlich kundgetan, dass "zu viele dumme Leute in Deutschland rumlaufen, bitte Frau Merkel tu was". Jeder damals verlorene Tag, würde uns "vielleicht hinten raus" fehlen, erklärte Pocher weiter.