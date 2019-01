"Das ist arrogant" Herzogin Meghan: Papa Thomas Markle schießt gegen Prinz Harry

"Ich werde nicht zu einem Mönch in einem Kloster und ein Schweigegelübde ablegen", so Thomas Markle gegenüber dem britischen Boulevard-Blatt "The Sun". Er werde weiter über Harry und Meghan sprechen und, falls sie ihn weiter ignorieren, werde er "wahrscheinlich auch noch lauter". Das Schweigen der beiden würde Hass-Kommentare gegen ihn und seine Familie auf Twitter befeuern.