Das Hofbräuhaus darf nicht fehlen Charles und Camilla in München: Freudige Begrüßung in Bayern

Der Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt ist in vollem Gange. Um kurz nach 14 Uhr landeten Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) am Donnerstag auf dem Münchner Flughafen. Von dort aus brachen die beiden direkt in die Innenstadt auf, wo bereits an der Residenz in München Hunderte Royal-Fans vor Ort auf den britischen Thronfolger und seine Ehefrau warteten.