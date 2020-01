Gorenzel spricht erst am Samstag

Vorwürfe gegen Günther Gorenzel: "Es war ein längerer Prozess, bei dem ich gemerkt habe, dass zwischen mir und den handelnden Personen keine Basis mehr da ist, keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr möglich ist", erklärte Bierofka. In einem Bericht des "Kicker", kurz vor seinem letzten Heimspiel gegen Viktoria Köln (4:2) veröffentlicht, seien "ganz bewusst Internas falsch nach außen gegeben" worden. Damit belastet Bierofka Gorenzel, mit dem er nach AZ-Informationen am Ende ein angespanntes Verhältnis hatte. Der Sport-Geschäftsführer beharrte schon nach dem Weggang des Trainers darauf, diesen bis zuletzt gestützt zu haben. Im Trainingslager will Gorenzel erst am Samstag sprechen.

Botschaft an die Gesellschafter: Bevor sich Bierofka einem anderen Verein zuwendet, richtete er einen letzten Appell an die Streithähne Reisinger und Investor Hasan Ismaik: "Es wäre schon wünschenswert, dass sich beide Parteien mal der Verantwortung stellen, eine Perspektive für die Zukunft zu schaffen. Das ist das Allesentscheidende." In den tief gespaltenen Fanlagern wird nun dagegen, gerade im Internet, einmal mehr unreflektiert eingedroschen – je nach Lager auf Reisinger oder Ismaik.

Biero wird immer ein Blauer bleiben

Seine Zukunft: Nach Urlaub und Zeit mit Frau Nicole und seinen Kindern, mit denen er "manches aufholen" müsse, sei Bierofka nun bereit für einen neuen Job: "Ich bin für alles offen." Seinem Team um Felix Weber, Sascha Mölders und Co. hinterließ er eine Liebeserklärung: "Die Mannschaft hat einfach einen tollen Charakter und ich wünsche ihr alles erdenklich Gute und freue mich über jeden Sieg." Worte, die zeigen, dass Sechzigs Ikone "Biero" immer irgendwie ein Blauer bleiben wird.