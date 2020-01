Daniel Bierofka dementiert Burnout-Gerüchte

Nun, knapp über zwei Monate nach seinem Aus bei den Löwen, kehrte Bierofka erstmals in die Öffentlichkeit zurück. Am Sonntagabend nahm der 40-Jährige bei "Blickpunkt Sport" im BR ausführlich Stellung zu seinem Aus bei den Löwen. Gesundheitliche Gründe hätten nicht den Ausschlag gegeben, wie Bierofka gleich zu Beginn klarstellte. "Wenn man so lange bei so einem Verein ist, kommt ein Gerücht über ein Burnout vielleicht mal hoch", scherzte der ehemalige Löwen-Coach, der selbstreflektiert und ausgeglichen wie lange nicht wirkte.