Tattoo-Fehler bei den Stars

Schlagzeilen machte auch der Tattoo-Fail von David Beckham: Auf seinem linken Unterarm steht in Sanskrit (alte indische Sprache) der fast korrekte Vorname seiner Ehefrau: "Vihctoria." Statt eines Buchstabendrehers passierte dem Stecher von Rihanna ein viel größeres Missgeschick, denn er hatte offenbar Probleme mit der französischen Grammatik. Auf ihrem Hals prangt "rebelle fleur", doch Adjektive werden im Französischen hinten angestellt. Korrekt müsste es "fleur rebelle" ("rebellische Blume") heißen. Glück im Tattoo-Unglück hatte Emma Watson. Ein fehlender Apostroph in "Time's Up" konnte glücklicherweise schnell korrigiert werden.